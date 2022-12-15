Кавазашвили: «В РПЛ ноль россиян, которые могут заиграть в Европе. У нас серый футбол»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что в данный момент в РПЛ нет российских футболистов, способных в перспективе заиграть в Европе.

«Если ты хочешь достигать успеха, ты должен работать на перспективу: за два или три года ты ничего не достигнешь, нужно работать вдолгую, иначе ничего не изменится. Наш футбол будет стоять на месте. В РПЛ ноль футболистов с российскими паспортами, которые смогут заиграть в Европе, — ни одного нет таких из россиян. В России серый футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Ранее Кавазашвили заявил, что не видит смысла в переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Локомотив».