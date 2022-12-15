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Сегодня, 11:54

Камышев: «Мое будущее в «Химках»? Ничего не понятно»

Мария Гусева
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Полузащитник «Химок» Илья Камышев высказался о своем будущем в подмосковном клубе.

«Мое будущее в «Химках»? Пока никаких новостей. Все по-прежнему, так же, как и ранее. Ничего не понятно», — цитирует «РБ Спорт» Камышева.

Камышев выступает за «Химки» с июля 2021 года. Срок действующего контракта 25-летнего хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Камышев провел за «Химки» 10 матчей и отметился 1 результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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