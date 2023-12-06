Кавазашвили назвал кощунством слова Гинера о том, что Акинфеев уже переплюнул Яшина

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что Игорь Акинфеев превзошел всех вратарей в истории российского футбола.

«Категорически не согласен со словами Гинера. Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение. Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин — это кощунство. Я понимаю, почему президент ЦСКА говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына. Но Лев Яшин — единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан — это Дасаев», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Кавазашвили выделил важность успехов выступлений сборных России и СССР в сравнении между Акинфеевым и Яшиным.

«Не стоит забывать, что Россия на Чемпионатах мира никогда не входила даже в четверку сильнейших сборных. Мы же, Лев Иванович Яшин и я, в составе сборной СССР, в 66-м году стали бронзовыми призерами Чемпионата мира. Как тут ни говори, но Игорь Акинфеев не обладает таким достижением. Я его невероятно люблю и уважаю, он замечательный человек. Он является примером для подражания. Я выражаю благодарность президенту ЦСКА за то, как он поддерживает Игоря, но ставить его выше Яшина и Дасаева я бы не точно стал», — добавил Кавазашвили.

Акинфеев сыграл за ЦСКА 754 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.