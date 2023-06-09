Кашчелан: «Балтика» — моя главная команда в жизни»

Бывший полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан поделился впечатлениями от выступлений за калининградский клуб.

«Честно скажу, это моя главная команда в жизни, — цитирует Metaratings.ru Кашчелана. — Лет 10 назад я для себя решил, что лучшее место то, где я нахожусь в моменте. Но «Балтика» заставила поменять мою позицию. Окончательно я это осознал, когда меня провожал весь стадион на последней игре, и все ребята пригласили меня, мою жену и сына на сцену, чтобы попрощаться. Четыре года я делил раздевалку с настоящими профессионалами, которые подарили праздник особенному региону России. Так что «Балтика» не сравнится ни с одним местом, где я играл раньше. Я дал слово, что «Балтика» будет в премьер-лиге, и я его сдержал. Дальше клуб и болельщиков ждет великое будущее, но уже без меня как игрока. Но мы еще обязательно увидимся!»

Кашчелан выступал за «Балтику» с 2019 по 2023 год. В минувшем сезоне он провел 20 матчей в первой лиге. 3 июня после матча 34-го тура с «Велесом» (2:1) было объявлено, что Кашчелан завершил карьеру.

По итогам сезона «Балтика» заняла второе место в ФНЛ и вышла в РПЛ.