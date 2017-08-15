Каррере нужен защитник Беляев?

Вчера на матче 6-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Уралом" присутствовали генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов и селекционер Александр Аверьянов. Как стало известно "СЭ", представители красно-белых приехали в Тулу по просьбе Массимо Карреры, чтобы вживую просмотреть одного из игроков местной команды, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи на "Открытие Арене", в которой туляки уступили со счетом 0:2. Речь идет о защитнике Максиме Беляеве.
25-летний футболист является воспитанником "Локомотива". Также он выступал за брянское "Динамо", владимирское "Торпедо", "Ростов" и "Шинник". В составе "Арсенала" Беляев – с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету один гол в 30 матчах во всех турнирах. В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник пять раз появлялся на поле.
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- Максим Беляев (футбол)
- Сергей Родионов (футбол)
- Арсенал Тл
- Массимо Каррера
titan2313
Скоро Каррере уже никто не будет нужен!
16:57
bvb1987
ха ха,никто не хочет в срамтак,придется беляя брать)
16:13
Пиитерец
Пока в отношении Полуочка можно говорить только о профессионализме шпионов, сидящих в недрах этого самого Полуочка.
12:57
onlywhitespartak
Да не нужен он Каррере !!! Щука Федун отдай Спартак в добрые руки и забери с собой свою шоблу бездарную такую же как и ты сам !
12:21
Jean4
Ожидания - Гарай, на деле - Беляев. Но я не удивлен, это же Федун. =)
11:47
kreamer
будет бегать в ЛЧ футболками меняться ))
11:28
Фрэнки четыре пальца
ГАРАЙев а нет всё таки БЕЛЯЕВ! Думал опечатка......
11:22
Уралмашевец
Единственное серьезное его оружие - внешность )))
11:20
Несвин
Ну а что, вполне нормальное усиление под ЛЧ.
10:52
Edmundo.Baldivieso
Левый защитник Альварес! Единственный, кто сыграл сносно. Только непонятно, почему испанцев надо смотреть в Туле? А Беляев? Соглашусь, за антирекордами путь будет открыт.
10:51
bor_bor
Кто в Спартаке моментально сливает всю информацию?!
10:46
marksan
У каждого свой бзик! Т.е., взгляд на игрока!
10:19
анти-шпрота
А кого Макару ставить в ЛЧ? Таски все собирается последнее пожелание своего папаши выполнить насчет исторической родины, кутя с бокетей совсем совесть потеряли и играть не желают. Пуцков всех раздали по-дешевке. Гарая манагеры доморощенные норовят за спасибо получить, итальянских кандидатов Макар обозначил давно, но их даже не комментируют. Остаются Беляевы разные - а вдруг из кого из них новый Джикия вырастет. Вообщем получилась случайная подачка болельщикам виде прошлогоднего золота и хватит с вас, поклонники! Берем пример с Гинера - три года без расходов на усиление. Только у Гинера игра за много лет отлажена до автоматизма и крепких игроков он, хоть на халяву, но подыскивает. А мы будем ждать. Пока Макар сам от нас не сбежит. Ничего, блондинка свободен, Анжи им побрезговал - на третий срок возьмем в гендиректоры. Заодно и великого манагера Родионова подменит - опять же экономия.
10:16
fedland
Восхищаюсь трансферной политикой Спартака. Все делается очень профессионально по принципу - на безрыбье и рак рыба...И Федун доволен, деньги сохранит...
10:15
Агдамыч™
Беляй заслужил, хороший чел, игрок правда так себе. Но разве Ребров не такой же?
10:10
Mr.Trololo
Посоны, а кокда транцфер состоится?
10:01
Samba01
Да, в Спартаке опять гнилые людишки голову подняли, каждое движение и желание тренера сливают в прессу. Те же методы, что против Эмери заработали.
09:40
Мотар
теперь понятно почему Хави Гарсии не хватало лучших болельщиков из Бетиса:))
09:33
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Оборона сможет выглядеть так: Кутепка, хромые Таски и Пипеткович и у-хаха Беляев, в придачу Навесов и Уещенка! Похоже в ЛЧ будет 1:20. Один Джикия всех не закроет.
09:32
Гаттузо Крут!!!!!!#!
у-ха-ха!!!! Вместо Гарая- Беляев, вместо Луана- Пососян. бу-га-га.
09:25