09:11 | Футбол — РФПЛ

Каррере нужен защитник Беляев?

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Вчера на матче 6-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Уралом" присутствовали генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов и селекционер Александр Аверьянов. Как стало известно "СЭ", представители красно-белых приехали в Тулу по просьбе Массимо Карреры, чтобы вживую просмотреть одного из игроков местной команды, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи на "Открытие Арене", в которой туляки уступили со счетом 0:2. Речь идет о защитнике Максиме Беляеве.

25-летний футболист является воспитанником "Локомотива". Также он выступал за брянское "Динамо", владимирское "Торпедо", "Ростов" и "Шинник". В составе "Арсенала" Беляев – с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету один гол в 30 матчах во всех турнирах. В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник пять раз появлялся на поле.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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titan2313

Скоро Каррере уже никто не будет нужен!

16:57

bvb1987

ха ха,никто не хочет в срамтак,придется беляя брать)

16:13

Пиитерец

Пока в отношении Полуочка можно говорить только о профессионализме шпионов, сидящих в недрах этого самого Полуочка.

12:57

onlywhitespartak

Да не нужен он Каррере !!! Щука Федун отдай Спартак в добрые руки и забери с собой свою шоблу бездарную такую же как и ты сам !

12:21

Jean4

Ожидания - Гарай, на деле - Беляев. Но я не удивлен, это же Федун. =)

11:47

kreamer

будет бегать в ЛЧ футболками меняться ))

11:28

Фрэнки четыре пальца

ГАРАЙев а нет всё таки БЕЛЯЕВ! Думал опечатка......

11:22

Уралмашевец

Единственное серьезное его оружие - внешность )))

11:20

Несвин

Ну а что, вполне нормальное усиление под ЛЧ.

10:52

Edmundo.Baldivieso

Левый защитник Альварес! Единственный, кто сыграл сносно. Только непонятно, почему испанцев надо смотреть в Туле? А Беляев? Соглашусь, за антирекордами путь будет открыт.

10:51

bor_bor

Кто в Спартаке моментально сливает всю информацию?!

10:46

marksan

У каждого свой бзик! Т.е., взгляд на игрока!

10:19

анти-шпрота

А кого Макару ставить в ЛЧ? Таски все собирается последнее пожелание своего папаши выполнить насчет исторической родины, кутя с бокетей совсем совесть потеряли и играть не желают. Пуцков всех раздали по-дешевке. Гарая манагеры доморощенные норовят за спасибо получить, итальянских кандидатов Макар обозначил давно, но их даже не комментируют. Остаются Беляевы разные - а вдруг из кого из них новый Джикия вырастет. Вообщем получилась случайная подачка болельщикам виде прошлогоднего золота и хватит с вас, поклонники! Берем пример с Гинера - три года без расходов на усиление. Только у Гинера игра за много лет отлажена до автоматизма и крепких игроков он, хоть на халяву, но подыскивает. А мы будем ждать. Пока Макар сам от нас не сбежит. Ничего, блондинка свободен, Анжи им побрезговал - на третий срок возьмем в гендиректоры. Заодно и великого манагера Родионова подменит - опять же экономия.

10:16

fedland

Восхищаюсь трансферной политикой Спартака. Все делается очень профессионально по принципу - на безрыбье и рак рыба...И Федун доволен, деньги сохранит...

10:15

Агдамыч™

Беляй заслужил, хороший чел, игрок правда так себе. Но разве Ребров не такой же?

10:10

Mr.Trololo

Посоны, а кокда транцфер состоится?

10:01

Samba01

Да, в Спартаке опять гнилые людишки голову подняли, каждое движение и желание тренера сливают в прессу. Те же методы, что против Эмери заработали.

09:40

Мотар

теперь понятно почему Хави Гарсии не хватало лучших болельщиков из Бетиса:))

09:33

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И да. Оборона сможет выглядеть так: Кутепка, хромые Таски и Пипеткович и у-хаха Беляев, в придачу Навесов и Уещенка! Похоже в ЛЧ будет 1:20. Один Джикия всех не закроет.

09:32

Гаттузо Крут!!!!!!#!

у-ха-ха!!!! Вместо Гарая- Беляев, вместо Луана- Пососян. бу-га-га.

09:25