Каррера считает, что Промес мог бы заиграть в серии А

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о форварде красно-белых Квинси Промесе.

«Смог бы Промес заиграть в Италии? Я считаю, что он мог бы хорошо играть в итальянском клубе, но все зависит от команды, в которой он бы выступал«, — цитирует Карреру «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 35 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач. 21 мая дубль Промеса принес красно-белым победу в дерби над ЦСКА (2:1).