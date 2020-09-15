Каррера отреагировал на слухи об интересе АЕКа к Бакаеву

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера опроверг информацию о том, что клуб интересуется полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

«Нет, это неправда. Не знаю, кто распространяет такие новости», — сказал Каррера.

Ранее об интересе греческого клуба сообщил портал Sportime.gr.

24-летний Бакаев — воспитанник «Спартака», в сезоне-2020/21 хавбек провел за московскую команду 7 матчей, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. (Артем Калинин)