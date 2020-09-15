АЕК Карреры интересуется хавбеком «Спартака» Бакаевым

Афинский АЕК изучает возможность покупки полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, сообщает Sportime.gr.

По информации источника, греческий клуб, который возглавляет бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера, заинтересован в трансфере 24-летнего россиянина. Сообщается, что сделка оценивается дорого, а ее вероятность мала, однако АЕК приложит усилия для ее осуществления. Источник утверждает, что у футболиста хорошие отношения с Каррерой.

Бакаев — воспитанник «Спартака», в сезоне-2020/21 хавбек провел за московскую команду 7 матчей, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.