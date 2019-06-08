Каррера обратился к болельщикам "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью Youtube-каналу "Мы к вам приедем" признался, что постоянно общается с болельщиками красно-белых. 55-летний итальянский специалист также пожелал фанатам оставаться единым целым и не переставать поддерживать любимый клуб.

– Чувствую ли я поддержку фанатов из России? Да, я чувствую поддержку и любовь болельщиков "Спартака", даже находясь здесь, в Италии. Они пишут мне в Инстаграме, присылают сообщения. Их поддержка, безусловно, колоссальная. Я очень благодарен им за это. Мне очень приятно, что мы сумели добиться чемпионства и войти в историю. Я стал частью этого великого события.

Чтобы я пожелал фанатам "Спартака"? Я бы посоветовал фанатам сплотиться вокруг команды. Чтобы они являли собой единый, дружный коллектив. Чтобы они болели за "Спартак", – сказал Каррера.

Каррера возглавил ​"Спартак" после старта сезона-2016/17. Красно-белые вместе с ним стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны. В октябре 2018-го специалист был отправлен в отставку и на данный момент остается без работы.

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