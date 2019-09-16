Каррера назвал, кого бы он назначил капитаном «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выборах капитана команды. Полузащитник Денис Глушаков носил повязку в чемпионском и следующих сезонах.

Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Российский полузащитник перед отставкой Карреры был решением тренера выведен из основной команды, а до этого несколько раз появлялись сообщения об их конфликте. Скандальные выборы капитана прошли перед сезоном-2018/19.

— Давайте представим, что капитана назначаете вы. Кого бы вы назначили?

— Я бы выбрал Джикию.

— Почему?

— Мне он нравится как личность.

— Что именно? Лидерская качества? Харизма?

— Конечно, он харизматичный. Когда он считал нужным мне что-то сказать, он мне говорил. Я бы остановил свой выбор на нем.

— Глушаков не говорил, как Джикия?

— Очень редко.

— Считаете, что Глушаковым кто-то манипулировал?

— Как я могу это знать? Это вопрос из разряда: «А там есть нефть?». Конечно, я не знаю, есть она там или нет. Я знаю, что мной никто не манипулировал. Я сделал то, что сделал, потому что я верил в это, потому то я видел это и думал об этом. В отличие от того, что сказал Глушаков, я не был чьей-то куклой.

— Он был?

— Не знаю. Я говорю за себя. Про него я не могу сказать. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь