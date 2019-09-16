Каррера назвал игрока «Спартака», за которого он больше всего переживает

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о том, был ли ошибкой трансфер защитника Марко Петковича. Также он назвал полузащитника Александра Ташаева — как игрока, который не смог раскрыться. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок.

— Я правильно понимаю, что вы считаете: Петкович — это ошибка.

— Безусловно, он показал меньше, чем я ожидал от него. Думаю, он мог показать намного больше. Безусловно, повлиял тот факт, что на него сразу начали косо смотреть, делать неблагоприятные сравнения. Он совершил серию ошибок, которые ему не простили. Другие игроки тоже совершали ошибки, но их продолжали хвалить.

— Есть ли какой-то игрок, за которого вы переживаете, что он не проявил себя?

— Ташаев.

— Почему?

— Вероятно, он еще не был готов к такому скачку. Одно — играть за команду, которая на данный момент не борется за какие-то высокие места, и совершенно другое — идти в команду, где получаешь намного больше давления и ответственности. Может быть, он был к этому всему не готов. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь