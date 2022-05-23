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Карпин назвал трех лучших игроков РПЛ сезона-2021/22

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал трех лучших игроков Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

В рейтинг главного тренера сборной России попали два игрока «Зенита» и футболист «Урала».

«Клаудиньо, Барриос, Бикфалви», — цитирует Карпина Sport24.

25-летний бразилец Клаудиньо в этом сезоне РПЛ провел за «Зенит» 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

У 28-летнего колумбийца Барриоса 27 матчей и 1 результативная передача за питерцев.

На счету 34-летнего румына Бикфалви 10 голов и 2 результативные передачи в 28 матчах за «Урал».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-23-karpin-nazval-trekh-luchshikh-futbolistov-rpl-etogo-sezona-sredi-nikh-net-ni-odnogo-rossiyanina
Валерий Карпин
Вильмар Барриос
Клаудиньо
Эрик Бикфалви
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Урал
0
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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