Карпин назвал трех лучших игроков РПЛ сезона-2021/22

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал трех лучших игроков Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

В рейтинг главного тренера сборной России попали два игрока «Зенита» и футболист «Урала».

«Клаудиньо, Барриос, Бикфалви», — цитирует Карпина Sport24.

25-летний бразилец Клаудиньо в этом сезоне РПЛ провел за «Зенит» 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

У 28-летнего колумбийца Барриоса 27 матчей и 1 результативная передача за питерцев.

На счету 34-летнего румына Бикфалви 10 голов и 2 результативные передачи в 28 матчах за «Урал».