Карпин и Григалава приглашены на заседание КДК РФС

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава приглашены на заседание КДК РФС, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит удаление Карпина в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:3). Также на заседании рассмотрят удаление Григалавы в игре с «Уфой» (1:2).

«Если говорить о повестке КДК в целом, то мы рассмотрим нарушения санитарного регламента клубами премьер-лиги, скандирования болельщиков, использование пиротехники, — цитирует Григорьянца ТАСС 17 мая. — Отдельно я хотел бы выделить следующее: мы рассмотрим два удаления — главного тренера «Ростова» Карпина и футболиста «Арсенала» Григалавы, которые приглашены на заседание».

Заседание КДК РФС состоится 18 мая.