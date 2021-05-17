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Карпин и Григалава приглашены на заседание КДК РФС

18:03
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев / ФК «Ростов».
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев / ФК «Ростов».
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава приглашены на заседание КДК РФС, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит удаление Карпина в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:3). Также на заседании рассмотрят удаление Григалавы в игре с «Уфой» (1:2).

«Если говорить о повестке КДК в целом, то мы рассмотрим нарушения санитарного регламента клубами премьер-лиги, скандирования болельщиков, использование пиротехники, — цитирует Григорьянца ТАСС 17 мая. — Отдельно я хотел бы выделить следующее: мы рассмотрим два удаления — главного тренера «Ростова» Карпина и футболиста «Арсенала» Григалавы, которые приглашены на заседание».

Заседание КДК РФС состоится 18 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11393601

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