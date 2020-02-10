Карлос Эдуарду, Орландо Калисто и Жонатас. А вы помните всех бразильцев, выступавших за «Рубин»?
13:49
«Рубин» в своем официальном Twitter подсчитал, что защитник «Браги» Пабло Сантос, перешедший в клуб на правах аренды, стал 12-м бразильцем в истории казанцев.
В число самых результативных из них за время выступлений за клуб вошли нападающий Рони Сантос, забивший 20 голов и отдавший 6 голевых передач в 59 играх, а также форвард Жонатас, забивший 15 голов и отдавший 3 голевых передачи в 35 матчах.
??Бразильские футболисты всегда входили в число самых талантливых и популярных игроков.— «Рубин» Казань (@fcrk) February 10, 2020
Пабло Сантос, перешедший к нам на правах аренды, стал 12-м бразильцем «Рубина» за всю историю клуба. Мы вспоминаем всех представителей бразильского футбола, выступавших за нашу команду ? pic.twitter.com/gU5DWbhyn1
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