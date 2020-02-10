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Карлос Эдуарду, Орландо Калисто и Жонатас. А вы помните всех бразильцев, выступавших за «Рубин»?

13:49
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«Рубин» в своем официальном Twitter подсчитал, что защитник «Браги» Пабло Сантос, перешедший в клуб на правах аренды, стал 12-м бразильцем в истории казанцев.

В число самых результативных из них за время выступлений за клуб вошли нападающий Рони Сантос, забивший 20 голов и отдавший 6 голевых передач в 59 играх, а также форвард Жонатас, забивший 15 голов и отдавший 3 голевых передачи в 35 матчах.

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