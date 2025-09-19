«Зенит» проведет большую гаражную распродажу футбольной экипировки

Уникальное мероприятие, где каждый желающий сможет впервые в истории приобрести игровую и тренировочную форму «Зенита» прошлых сезонов, пройдет в «Win City — городе в Зените» 21 сентября с 12:00 до 20:00.

В рамках гаражной распродажи будет представлено более 2500 позиций экипировки «Зенита» последних семи сезонов. Каждый гость, который принесет на мероприятие ненужные, но чистые и находящиеся в хорошем состоянии вещи и сдаст их в специальный контейнер проекта «Спасибо!», получит скидку 10 процентов на покупку на гаражной распродаже.

Чтобы дать возможность всем желающим стать обладателями эксклюзивных предметов, принадлежавших игрокам сине-бело-голубых, один посетитель сможет приобрести не более шести вещей.

Гости «Win City — города в Зените» смогут не только посетить масштабный магазин, который будет работать один день, но и услышать выступления диджеев, принять участие в розыгрышах ценных призов, посетить лекции модных стилистов, получить автограф Вячеслава Караваева и легендарных игроков «Зенита» прошлых лет, а также увидеть трансляцию выездного матча против «Краснодара», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.