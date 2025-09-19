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«Зенит» проведет большую гаражную распродажу футбольной экипировки

Уникальное мероприятие, где каждый желающий сможет впервые в истории приобрести игровую и тренировочную форму «Зенита» прошлых сезонов, пройдет в «Win City — городе в Зените» 21 сентября с 12:00 до 20:00.

В рамках гаражной распродажи будет представлено более 2500 позиций экипировки «Зенита» последних семи сезонов. Каждый гость, который принесет на мероприятие ненужные, но чистые и находящиеся в хорошем состоянии вещи и сдаст их в специальный контейнер проекта «Спасибо!», получит скидку 10 процентов на покупку на гаражной распродаже.

Чтобы дать возможность всем желающим стать обладателями эксклюзивных предметов, принадлежавших игрокам сине-бело-голубых, один посетитель сможет приобрести не более шести вещей.

Гости «Win City — города в Зените» смогут не только посетить масштабный магазин, который будет работать один день, но и услышать выступления диджеев, принять участие в розыгрышах ценных призов, посетить лекции модных стилистов, получить автограф Вячеслава Караваева и легендарных игроков «Зенита» прошлых лет, а также увидеть трансляцию выездного матча против «Краснодара», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Реклама. ФК «Зенит». ИНН 7812005799.

ОГРН 1027810329095. 197022,Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831

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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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