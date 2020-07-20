Стали известные судейские бригады, которые будут работать на матчах заключительного тура Тинькофф РПЛ. Отметим, что ВАР будет работать на всех играх.

Все матчи пройдут в среду, 22 июля.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.

ЦСКА — «Тамбов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Михаил Вилков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Еремин, Валентин Мурашов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Алексей Еськов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Иванов.

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Роман Милюченко; резервный судья — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Уфа» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Зуев.

«Урал» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Виктор Клепиков.

Ранее стало известно, что встреча «Сочи» — «Крылья Советов» была отменена из-за вспышки коронавируса в сочинском клубе.