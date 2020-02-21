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Капленко стал игроком «Оренбурга»

13:22
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Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко стал игроком «Оренбурга». 20-летний россиянин будет выступать в команде на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт «Оренбурга».

Воспитанник белорусского футбола выступал за молодежные команды БАТЭ и «Краснодар». Потом он оказался в системе «Зенита». В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей за «Зенит-2» в ПФЛ.

Дополнительная информация:

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/poluzashhitnik-kirill-kaplenko-na-pravah-arendy-perehodit-v-fk-orenburg.html

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