Капленко стал игроком «Оренбурга»
13:22
Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко стал игроком «Оренбурга». 20-летний россиянин будет выступать в команде на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт «Оренбурга».
Полузащитник Кирилл Капленко на правах аренды переходит в ФК «Оренбург»— ФК Оренбург (@fcorenburg) February 21, 2020
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Воспитанник белорусского футбола выступал за молодежные команды БАТЭ и «Краснодар». Потом он оказался в системе «Зенита». В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей за «Зенит-2» в ПФЛ.
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/poluzashhitnik-kirill-kaplenko-na-pravah-arendy-perehodit-v-fk-orenburg.html
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