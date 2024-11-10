Канчельскис заявил, что в гонке бомбардиров РПЛ нет явного фаворита

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова завоевать звание лучшего бомбардира сезона РПЛ.

«Фаворита в этой гонке нет. Нет ничего странного в том, что у Батракова столько голов. Атакующие полузащитники часто забивают много мячей, поэтому почему Алексей не может забить 15-16 голов за сезон? Молодость может помешать? Это все ерунда, чем отличаются молодость и опыт? Чемпионат еще длинный, посмотрим, что будет», — сообщил Канчельскис Metaratings.ru.

В сезоне РПЛ-2024/25 19-летний полузащитник забил 10 голов. Второе место в списке бомбардиров занимает форвард Джон Кордоба из «Краснодара» с 8 мячами.