Дуглас Сантос: «Свое будущее связываю с «Зенитом»
Бразильский защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос рассказал о своих планах по продолжению карьеры. По словам Сантоса, он счастлив в России и намерен остаться здесь.
В сентябре 2021 года игрок подписал новый контракт с клубом, соглашение действует до конца сезона — 2025/26.
«Я связываю свое будущее с «Зенитом». Я точно остаюсь в этом сезоне в команде. Мне здесь все нравится, не думаю об уходе», — цитирует бразильца «РБ Спорт».
30-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года. За этот период Сантос стал пятикратным чемпионом России, два раза выиграл Кубок России и четыре раза — Суперкубок России.
Источник: РБ Спорт
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11
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Локомотив – Акрон
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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