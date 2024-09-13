Канчельскис: «Думаете, Джикия сейчас придет, и «Химки» выиграют чемпионат? Он — не помощник»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» поделился мнением о переходе защитника Георгия Джикии в «Химки».

«С чего вы взяли, что подписание Джикии выводит статус «Химок» на новый уровень? Он полтора года не имел игровой практики. Вы думаете, что сейчас он придет, и «Химки» выиграют чемпионат?

Ему как минимум надо приходить полгода в себя, в свою былую форму. На данный момент Джикия — не помощник «Химкам». Да, он хороший защитник, но, не имея игровой практики, он не поможет клубу. Смотря как он будет приводить себя в форму, в дальнейшем он однозначно может помочь команде. Но не сегодня», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис также поделился мнением об изменениях в подмосковном клубе на фоне завершившейся летней трансферной кампании.

«Химки» взялись за репутацию клуба? Да ладно! Только в этом году? А раньше репутация клуба никому не нужна была? Посмотрим. Время покажет, как они будут поддерживать репутацию", — добавил Канчельскис.

30-летний Джикия оставался без клуба после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24 в связи с завершением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 7 матчах.