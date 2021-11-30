Вендел вернулся в общую группу

Как стало известно «СЭ», во вторник 24-летний полузащитник «Зенита» Вендел, пропустивший воскресный матч 16-го тура с ЦСКА (2:0), возобновил занятия в общей группе. Бразилец получил рассечение на прошлой неделе во встрече Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1), которую, тем не менее, сумел довести до конца.

Повреждение оказалось не таким серьезным — южноамериканец готовится к оставшимся до зимней паузы в сезоне играм сине-бело-голубых в РПЛ с «Ростовом» (3 декабря), «Динамо» (12 декабря) и «Челси» (8 декабря) в ЛЧ. Решение о выходе Вендела на поле против дончан тренерский штаб питерцев примет ближе к матчу.