Канчельскис назвал Зимний кубок РПЛ важным турниром из-за отсутствия международных соревнований

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Думаю, что этот турнир важен для всех с точки зрения того, что мы не участвуем ни в еврокубках, ни в чемпионатах мира и Европы. Кто выиграет турнир — это уже второстепенно. Сами игры, которые будут проходить, — это интересно. Считаю правильным решение провести этот турнир. Будет очень интересно посмотреть на новых футболистов и на команды, которые будут участвовать», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Александр Абустин