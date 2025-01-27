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Сегодня, 19:12

Канчельскис назвал Зимний кубок РПЛ важным турниром из-за отсутствия международных соревнований

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Думаю, что этот турнир важен для всех с точки зрения того, что мы не участвуем ни в еврокубках, ни в чемпионатах мира и Европы. Кто выиграет турнир — это уже второстепенно. Сами игры, которые будут проходить, — это интересно. Считаю правильным решение провести этот турнир. Будет очень интересно посмотреть на новых футболистов и на команды, которые будут участвовать», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Александр Абустин

Андрей Канчельскис
РПЛ
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Источник: «Спартак» может оформить переход Илича на этой неделе
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

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П
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

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