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Сегодня, 19:24

Источник: «Спартак» может оформить переход Илича на этой неделе

Руслан Минаев
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Иван Илич.
Фото Global Look Press

«Спартак» продвинулся в переговорах с «Торино» о переходе полузащитника Ивана Илича, сообщает Meridian Sport.

По данным источника, красно-белые могут оформить трансфер хавбека уже на этой неделе. Отмечается, что препятствием для подписания договора является травма подколенного сухожилия у игрока. Его полное восстановление ожидается не ранее конца февраля.

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23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Иван Илич
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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