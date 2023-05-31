Гладилин заявил, что Семак особо ничего нового в этом сезоне не внес в игру «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал список номинантов на приз лучшему тренеру сезона в РПЛ.

«Семак уже стабильно побеждает в чемпионате — это его пятый титул подряд. Он поставил игру команды. Особой творческой работы в этом сезоне у него не было, но костяк был сформирован ранее — и это приносит результат. Семак особо ничего нового в этом сезоне не внес в игру команды, но награду заслужил, ведь у него все работает — «Зенит» побеждает. Впрочем, все три номинанта достойные — Карпин, например, хорошо себя проявил с командой, которая по своему бюджету изначально многими расценивалась как середняк. Карпин провел хороший сезон с теми игроками, которые у него были и без помощи легионеров. А Федотов может выиграть Кубок России — это, конечно, тоже дает ему заслуженное право претендовать на эту награду. Но я бы отдал этот приз Семаку — стабильно играет «Зенит» и он правильно делает, что потихоньку стабилизирует игру и не вносит каких-то резких перемен, ведь у него все работает», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 питерский клуб стал чемпионом России, на данный момент у команды 67 очков за 29 матчей.