Медина заявил, что у него нет конфликта с Федотовым
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что у него нет конфликта с главным тренером команды Владимиром Федотовым.
«Нет никакого конфликта с тренером. Да, была небольшая размолвка, но ничего серьезного. Это эмоции, горячность в моменте, не нужно это воспринимать как что-то, что происходит на постоянной основе», — приводит слова Медины Metaratings.ru.
25-летний парагваец присоединился к ЦСКА в январе 2022 года и провел за команду 27 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
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|2
|3
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|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
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|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
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|23
|
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|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
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|15
|5
|2
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|
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|4
|5
|6
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|17
|
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|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
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|Торпедо
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|1
|3
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|7-26
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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