Камоцци назвал верным решение о возрождении «Спартака-2»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» оценил решение о возрождении второй команды «Спартака» — «Спартак-2».

«Определенно правильно, что «Спартак» — 2 будет возрожден. Верное решение. Это поможет клубу в развитии новых молодых игроков», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.