Камерунский футболист «Динамо» Нжи назвал Москву самым красивым городом из всех, что видел

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал, как проходила его адаптация в России и что ему больше всего нравится в Москве.

— К чему сложнее всего привыкнуть в России?

— Нет такого. Мне нравится, как развивается наша команда, какая атмосфера в коллективе, какой футбол стараемся показывать. И город Москва — шикарный. Когда услышал о варианте с «Динамо», то не мог даже представить, что столица России так хороша. У меня было немного другое представление. Сейчас же всем говорю: это самый красивый город из всех, что я видел. В Москве лучшие рестораны — и приятно оформлены, и готовят очень вкусно. Со мной моя девушка. Единственный минус — не хватает родных. Дочка во Франции. Если выдается время и возможность — сразу отправляюсь ее навестить.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Провожу его со своей девушкой. люблю петь и музыку. Учусь играть на пианино. До коронавируса ко мне приходила учительница, которая немного говорила по-французски. Сейчас продолжаю обучение по видеосвязи.

27-летний камерунец перешел в «Динамо» из «Марселя» в 2019 году. С тех пор он провел за московский клуб в РПЛ 35 матчей и забил 4 мяча.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Клинтоном Нжи читайте здесь