Как судят "Спартак" Кононова? Оценка Рабинера

Сегодня с 17.00 до 18.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Игорем Рабинером и Вячеславом Короткиным.

– То, что вы не знали о Черенкове. Завтра народному футболисту исполнилось бы 60 лет.

– Скандал в Ростов-на-Дону. Кто прав – ОМОН или болельщики?

– Нужно ли в РПЛ вводить Fan-ID, как на ЧМ-2018?

– Как судят “Спартак" на старте чемпионата?

– Нужна ли Кононову “десятка" и почему в “Спартаке" со времен Титова нет своего воспитанника на этой позиции?

– Новый "Рубин" Шаронова – всплеск или тенденция?

– Что происходит с "Динамо"?

– Чего ждать от дерби ЦСКА – "Локомотив"?

– Что с Луневым в "Зените"?

Эти и другие темы – в нашем онлайн. Номер "СЭ" для связи в WhatsApp – +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!