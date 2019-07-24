Как судят "Спартак" Кононова? Оценка Рабинера

Сегодня с 17.00 до 18.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Игорем Рабинером и Вячеславом Короткиным.
– То, что вы не знали о Черенкове. Завтра народному футболисту исполнилось бы 60 лет.
– Скандал в Ростов-на-Дону. Кто прав – ОМОН или болельщики?
– Нужно ли в РПЛ вводить Fan-ID, как на ЧМ-2018?
– Как судят “Спартак" на старте чемпионата?
– Нужна ли Кононову “десятка" и почему в “Спартаке" со времен Титова нет своего воспитанника на этой позиции?
– Новый "Рубин" Шаронова – всплеск или тенденция?
– Что происходит с "Динамо"?
– Чего ждать от дерби ЦСКА – "Локомотив"?
– Что с Луневым в "Зените"?
Эти и другие темы – в нашем онлайн. Номер "СЭ" для связи в WhatsApp – +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!
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