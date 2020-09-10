Как новый лимит влияет на развитие молодежи? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, как новый лимит на легионеров в национальном чемпионате влияет на молодых футболистов.

— Многие считают подбор игроков в нынешней молодежке одним из самых талантливых в российской истории, почти все играют в основах клубов РПЛ. Вы с этим согласны?

— С одной стороны, да. Но молодежки у нас всегда были хорошего уровня, но всякий раз чего-то не хватало — и командам в целом, и многим игрокам в частности. Надо идти пошагово, не перепрыгивать ступеньки и не давать скоропалительных оценок за одно-два ярких выступления. Тогда и будет шанс дойти до успешного финала.

Я уже говорил о том, что РФС совместно с профессиональными футбольными лигами проделал большую работу, чтобы в стране возобновились футбольные соревнования. На нынешнем этапе это касается как Молодежного первенства, так и ЮФЛ, которая с этого сезона пройдет уже по двум возрастам. Как главному тренеру сборной мне важно, чтобы правильно функционировала вся вертикаль юношеских и молодежных турниров, ведь именно там получают практику лучшие молодые футболисты страны. Стараюсь по мере необходимости наблюдать за этими соревнованиями, над организацией которых постоянно работает РФС.

— А новая редакция лимита на легионеров, на ваш взгляд, помогает или мешает правильному развитию молодежи?

— Думаю, не мешает. Мы видим, что практически все играют в своих клубах. Значит, они соответствуют определенному уровню, и это происходит в условиях конкурентной среды, где у россиян больше нет пяти гарантированных мест на поле, как до этого сезона. Эта среда позволяет им лучше развиваться.

— Плюс еще фактор пяти замен способствует большему использованию молодежи.

— Вот здесь согласен полностью! (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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