Как «Локомотив» сыграет с «Ахматом» без Баринова и Миранчука? Мнение Билялетдинова

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в беседе с «СЭ» поделился мнением, как железнодорожники будут играть без травмированных Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука в матче 5-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата».

— Конечно, проблема серьезная, тем более эта два системообразующих игрока, — начал Билялетдинов. — Потери Баринова и Миранчука означают проблемы в атакующих действиях, разгоне атак и креативе. Должны включиться глубинные резервы и получат шанс люди, которые оставались в тени. Антон может продолжить дело брата. У Магкеева появился шанс и дополнительная мотивация. В развитии атаки сдвинутся приоритеты, но тренерский штаб и игроки должны подстроиться под новую ситуацию. Тем интереснее будет посмотреть за «Локомотивом».

— Крыховяк может вернуться на уровень прошлого сезона?

— Он остается лидером. Забраться на вершину тяжело, но еще тяжелее повторить успех и сохранять уровень мотивации, без которого уровень игры сразу падает. Если он включит все свои дополнительные ресурсы, может отлично сыграть на позиции центрального полузащитника расширенных оборонительных и атакующий функций.

— Против «Ахмата» Андрея Талалаева будет непросто?

— Все зависит, кто первым реализует голевой момент. Первый же гол может поменять тактический рисунок и уравновешенность любой команд. «Ахмат» построит свою тактическую схему с учетом «Локомотива». У гостей достаточно опытных исполнителей, но есть и молодые, которые могут вырасти. Железнодорожники более стабильны и могут создавать проблемы в течение всех 90 минут. Думаю, «Локомотив» выиграет, несмотря на свои потери. (Евгений Белоусов)