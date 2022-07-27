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Кафельников: «Если Мозес считает нужным покинуть «Спартак», то ради Бога»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктор Мозес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из московской команды.

«В первую очередь Мозес должен думать о себе. Пускай он делает так, как считает нужным. Если Виктор считает нужным покинуть команду, то ради Бога. Какие вопросы?

Потеря ли это? В данной ситуации это не так важно", — сказал Кафельников «СЭ».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что 31-летний нигерийский футболист может покинуть «Спартак». По его словам, супруга хавбека настаивает на отъезде из России.

Виктор Мозес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кафельников
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