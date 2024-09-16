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Кафанов расстроен, что голкиперы Антон Шунин и Гильерме не могут найти новый клуб

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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов выразил сожаление, что голкиперы Антон Шунин и Гильерме пока не могут найти новый клуб.

«Шунин и Гильерме — очень сильные вратари, каждый из которых посвятил свою карьеру и отдал свое сердце одному клубу. Это большая редкость, таких примеров очень мало в российском футболе. Еще два-три сезона каждый может радовать болельщиков своей игрой. Вратари с годами, при профессиональном отношении, становятся только лучше!» — цитирует Кафанова Metaratings.

1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

38-летний Гильерме покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.

Источник: Metaratings.ru
Антон Шунин
Маринато Гильерме
Виталий Кафанов
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