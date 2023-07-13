Кафанов: «Сафонов — самый талантливый вратарь из всех, кого мне довелось тренировать»
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов считает Матвея Сафонова из «Краснодара» самым талантливым, с кем ему довелось работать.
«Мне довелось тренировать много вратарей. Из них всех Матвей — самый талантливый. Да, нет стабильности, но очень много игр в этом году он провел ярко. Принято считать ошибки вратарей, но кто вспомнит, сколько раз он спасал? Более того, на мой взгляд, он тот, кто может сейчас уехать в топ-клуб Европы», — цитирует Sport24 Кафанова.
В сезоне-2022/23 24-летний Сафонов провел 36 матчей, пропустил 52 гола и 11 раз сыграл на ноль.
В июне 2021 года голкипер дебютировал за основную сборную России. В составе национальной команды Сафонов провел 9 матчей, пропустил 8 мячей и 4 раза сохранил ворота в неприкосновенности.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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