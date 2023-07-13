Ари считает Семина лучшим тренером в своей карьере

Бывший игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари назвал лучшего тренера за свою карьеру.

«Лучший тренер, с которым я работал? Да блин, это очевидно — Юрий Палыч Семин! Это очень хороший специалист, он спец по тому, как замотивировать футболиста, дает каждому футболисту свободу во время игры и тренировок.

Палыч — он как папа, очень опытный мужик. Постоянно общался с нами, спрашивал нас. Да, у него много требований, но Семин именно тот тренер, кто может выстроить систему в клубе. Удивлен, почему он сейчас не работает», — цитирует Sport24 Ари.