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Сегодня, 22:18

Кафанов допустил, что Бабурин может выиграть конкуренцию у Песьякова после возвращения из «Торпедо»

Артем Белинин
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Тренер «Ростова» Виталий Кафанов допустил, что Егор Бабурин, выступающий на правах аренды за «Торпедо», может выиграть конкуренцию за место в составе у Сергея Песьякова после возвращения в ростовский клуб.

— Что скажите по Бабурину, как вам его последние выступления?

— У Бабурина вообще весь сезон успешный. Команда ему помогает. Он в каждой игре выручает, но игроки «Торпедо» все равно ошибаются. Он не зря поехал в аренду. Получает практику. Не помню игры, где из-за него «Торпедо» потеряло очки. Он в каждой игре выручает.

— Когда он вернется в «Ростов», у него будет шанс побороться с Песьяковым?

— У него всегда был шанс. Просто Серега его не давал. Егор вернется только в мае. Когда вернется, мы поедем на сборы. Все прошлые заслуги убираем в сторону. Все начнется с нуля. А там решится, кто будет сильнее.

— Остаток сезона Песьяков проводит практически без конкуренции. Как это сказывается на процессе подготовки?

— Он впервые в такой ситуации, когда у него нет опытного конкурента. Когда Медведев получил травму, мы сели и поговорили. Сказали, что он должен не расслабиться в этой ситуации, а наоборот, на нем больше ответственности. Он несет ответственность за себя, за команду. Молодые ребята должны видеть, что в такой ситуации он отдает всего себя.

В сезоне-2022/23 Бабурин пропустил 25 голов в 16 матчах за «Торпедо» во всех турнирах, отыграв 4 встречи на ноль.

Егор Бабурин
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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