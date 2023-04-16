Кафанов допустил, что Бабурин может выиграть конкуренцию у Песьякова после возвращения из «Торпедо»
Тренер «Ростова» Виталий Кафанов допустил, что Егор Бабурин, выступающий на правах аренды за «Торпедо», может выиграть конкуренцию за место в составе у Сергея Песьякова после возвращения в ростовский клуб.
— Что скажите по Бабурину, как вам его последние выступления?
— У Бабурина вообще весь сезон успешный. Команда ему помогает. Он в каждой игре выручает, но игроки «Торпедо» все равно ошибаются. Он не зря поехал в аренду. Получает практику. Не помню игры, где из-за него «Торпедо» потеряло очки. Он в каждой игре выручает.
— Когда он вернется в «Ростов», у него будет шанс побороться с Песьяковым?
— У него всегда был шанс. Просто Серега его не давал. Егор вернется только в мае. Когда вернется, мы поедем на сборы. Все прошлые заслуги убираем в сторону. Все начнется с нуля. А там решится, кто будет сильнее.
— Остаток сезона Песьяков проводит практически без конкуренции. Как это сказывается на процессе подготовки?
— Он впервые в такой ситуации, когда у него нет опытного конкурента. Когда Медведев получил травму, мы сели и поговорили. Сказали, что он должен не расслабиться в этой ситуации, а наоборот, на нем больше ответственности. Он несет ответственность за себя, за команду. Молодые ребята должны видеть, что в такой ситуации он отдает всего себя.
В сезоне-2022/23 Бабурин пропустил 25 голов в 16 матчах за «Торпедо» во всех турнирах, отыграв 4 встречи на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|0 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4