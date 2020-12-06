Кабелла заявил, что футбол во Франции намного лучше, чем в России

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил футбол в чемпионатах России и Франции. Ранее французский хавбек выступал за «Сент-Этьен».

— Российская лига очень и очень оборонительная, — сказал Кабелла в беседе с BeIN Sports FR. — Команды менее техничны, и они играют намного больше в обороне. Это немного сложнее физически. Я считаю, что во Франции футбол намного лучше. Но и здесь есть хорошие команды. [Лига 1 лучше, чем чемпионат России] Да, это реальность, мы не можем лгать об этом. Российская лига гораздо более физическая и более оборонительная. Во Франции вы пытаетесь играть в футбол немного больше.

Кабелла перешел в «Краснодар» летом 2019 года. С тех пор он сыграл 21 матч в чемпионате России, в которых забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. Ранее он также играл в Англии за «Ньюкасл».?