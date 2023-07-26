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Сегодня, 10:04

Баринов — о словах Слуцкого и Дзюбы: «Слова ни капельки не задели»

Виталий Косик
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о словах российского тренера Леонида Слуцкого, который процитировал форварда московской команды Артема Дзюбы.

В эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Бара туповат, Артем рассказывал. Это Артем рассказывал мне! Я Бару не знаю». На эти слова Дзюба ответил: «Дима, не слушай бегемота!»

«Меня это ни капельки не задело. Спокойно воспринял, это же шоу. Я бы их так не назвал, как они меня назвали», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 184 матча, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Слуцкий
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1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Ростов – Зенит
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Рубин – Оренбург
 - : -
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 - : -
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