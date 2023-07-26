Баринов — о словах Слуцкого и Дзюбы: «Слова ни капельки не задели»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о словах российского тренера Леонида Слуцкого, который процитировал форварда московской команды Артема Дзюбы.

В эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Бара туповат, Артем рассказывал. Это Артем рассказывал мне! Я Бару не знаю». На эти слова Дзюба ответил: «Дима, не слушай бегемота!»

«Меня это ни капельки не задело. Спокойно воспринял, это же шоу. Я бы их так не назвал, как они меня назвали», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 184 матча, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.