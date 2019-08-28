ЦСКА опубликовал в Twitter и на официальном сайте сообщения, посвященные бывшему вратарю команды Сергею Перхуну. Он умер 18 лет назад, 28 августа 2001 года.

— Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна, — говорится в сообщении, где также опубликован ролик, посвященный вратарю.

Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна #историяЦСКА https://t.co/EE7FGy9DJN pic.twitter.com/okYH20P2UT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 28, 2019

18 августа 2001 года в матче чемпионата России в Махачкале Перхун во время выхода за пределы штрафной столкнулся с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым. Спустя 10 дней 23-летний голкипер скончался от отека головного мозга.

Сергей Перхун. Вратарь ЦСКА умер 18 лет назад