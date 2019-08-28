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«Из ворот — в вечность». ЦСКА — о Сергее Перхуне

13:40
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ЦСКА опубликовал в Twitter и на официальном сайте сообщения, посвященные бывшему вратарю команды Сергею Перхуну. Он умер 18 лет назад, 28 августа 2001 года.

— Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна, — говорится в сообщении, где также опубликован ролик, посвященный вратарю.

18 августа 2001 года в матче чемпионата России в Махачкале Перхун во время выхода за пределы штрафной столкнулся с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым. Спустя 10 дней 23-летний голкипер скончался от отека головного мозга.

Сергей Перхун. Вратарь ЦСКА умер 18 лет назад

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1166657928285212672

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