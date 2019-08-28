Сергей Перхун. Вратарь ЦСКА умер 18 лет назад

28 августа 2001 года ушел из жизни голкипер Сергей Перхун.

18 августа 2001 года в матче чемпионата России в Махачкале вратарь ЦСКА Сергей Перхун во время выхода за пределы штрафной столкнулся с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым. Спустя 10 дней 23-летний голкипер скончался от отека головного мозга. Смерть Перхуна — огромная трагедия для российского и украинского футбола.

Корреспондент «СЭ» вскоре после матча отправился в махачкалинскую больницу, в которую поместили Перхуна. Тогда медики говорили: «Есть все основания надеяться, что жизнь Перхуна вне опасности».

«СЭ» — о трагедии в Махачкале.

На следующий день Перхуна перевези в Москву — в Институт нейрохирургии имени Бурденко. Состояние вратаря оценивалось как стабильно тяжелое. Корреспондент «СЭ» побеседовал в те дни с вице-президентом ЦСКА Николаем Степановым, который, в частности, рассказал, как футболисты красно-синих отреагировали на тяжелую травму талантливого голкипера.

«СЭ» — о трагедии в Махачкале.

Также в «СЭ» вышел материал под заголовком «Трагедия Перхуна сплотила болельщиков всех команд». Это действительно так — за Перхуна переживали все, вне зависимости от клубных пристрастий.

«СЭ» — о смерти Сергея Перхуна.

28 августа Сергей Перхун скончался. «СЭ» — о том, каким мы запомнили вратаря ЦСКА: колонка Игоря Рабинера о смерти вратаря ЦСКА, комментарии детского тренера Перхуна, главного тренера сборной Украины Леонида Буряка, знакомых спортсмена.

«СЭ» — о смерти Сергея Перхуна.

«Серега мог бы играть до 40...» Армейцы — о Перхуне //

Будун Будунов: «Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной»