Ивич раскрыл, кого считает лучшим вратарем России

Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич в интервью «СЭ» назвал двух вратарей, которых считает лучшими в своем амплуа среди игроков с российским паспортом.

— Я его [Матвея Сафонова] тренер. Конечно, я буду считать его вместе с Агкацевым лучшими вратарями в России. Может, я не слишком объективен, но, мне кажется, это вполне реалистичная точка зрения, — сказал Ивич.

Матвей Сафонов (24 года) и Станислав Агкацев (21 год) являются воспитанниками «Краснодара». Сафонов начал выступать за основной состав в 2017 году и в настоящий момент является капитаном команды. Агкацев дебютировал за основной состав в 2018 году, однако в основном получает практику в «Краснодаре-2».