«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом»

«Зенит» проведет товарищеский матч против «Кайрата», сообщается на официальном сайте клуба.

Встреча пройдет 14 октября а Алматы. Петербуржцы впервые в российской истории клуба сыграют в Казахстане.

«Зенит» два раза встречался с «Кайратом» в товарищеских матчах, дважды одержав победу (1:0 и 3:1).