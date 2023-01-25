Главный тренер «Краснодара» Ивич назвал вызовом переход на работу в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в интервью «СЭ» заявил, что переход на работу в РПЛ является для него вызовом.

— РПЛ — сильный чемпионат. Знаю, что в последние два года некоторые легионеры покинули лигу. Но в России очень много качественных команд. Это отличный вызов для меня. Верю, что наши игроки сделают все возможное, чтобы улучшить положение «Краснодара» во второй части сезона, — сказал специалист.

«Краснодар» объявил о назначении Ивича на пост главного тренера команды вместо покинувшего эту должность ранее Александра Сторожука 4 января. Ранее 45-летний сербский специалист работал в «Маккаби» из Тель-Авива, английском «Уотфорде» и греческом ПАОКе.