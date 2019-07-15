Ивица Олич: "Уверен, что в России все сложится для меня хорошо"

Бывший нападающий ЦСКА и действующий тренер сборной Хорватии Ивица Олич в интервью "СЭ" рассказал о серебряном походе "шашечных" на ЧМ-2018, о матче с россиянами и о фанатах в аэропорту.

– Вы в сборной Хорватии уже почти два года. Не хотите поработать самостоятельно?

– Мне нужен еще один год, чтобы получить тренерскую лицензию, которая позволит работать самостоятельно с клубами высших лиг. После чемпионата Европы, думаю, будет время подумать. Может быть, после него возглавлю какую-нибудь команду, но пока рано об этом говорить.

– Если позовут главным тренером в российский клуб, пойдете?

– Ха-ха, я уверен, что все сложится для меня хорошо. Ведь я два раза уже съездил в Россию удачно!

– С кем из ЦСКА вы все еще на связи?

– Большинство уже не играет. Вот Игнашевич стал тренером... По-моему, из моего состава только Игорь все еще играет. Рахимич работает в молодежной команде, мы с ним на связи, я виделся с ним недавно. С Бабаевым общаемся, с президентом Гинером контакт есть.

– С Гинером общались, когда приезжали на презентацию?

– Нет, не виделся. (Гоша Чернов)

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