Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

ЦСКА — «Спартак»: прогнозы на матч РПЛ сегодня

Эксперты дали прогноз на матч ЦСКА — «Спартак»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марко Николич, главный тренер ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ в субботу, 2 ноября. Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Мнение экспертов

Денис Глушаков, экс-капитан «Спартака»

«Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак». А на деле увидим в игре. В принципе и там, и там хороших квалифицированных футболистов хватает. Результат будет зависеть от настроя и жажды борьбы. Победит тот, кто будет лучше готов психологически», — сказал Глушаков «СЭ».

Виктор Булатов, трехкратный чемпион России в составе «Спартака»

«Стоит ли ждать яркой игры или будет закрытый футбол? Я думаю, что, наверное, «Спартак» точно не сможет сыграть от обороны. Ну, Станкович все-таки, насколько я знаю, все-таки сторонник атакующего футбола. Будет игра, скорее всего, на встречных курсах. ЦСКА постарается пользоваться свободными зонами, которые «Спартак» при игре в атаку по-любому будет оставлять. Я думаю, что и голы будут, и игра должна зрелищной получиться. Больше у меня переживаний за «Спартак». Главное, чтобы со стороны Станковича не было шараханий по составу», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России

«Я считаю, что «Спартак» не подходит к игре с ЦСКА фаворитом. Во-первых, армейцы неплохо играют, даже с учетом того, что они в последней игре чемпионата не смогли обыграть «Факел». Но такое бывает. Всю игру давили, давили, но не смогли забить. Плюс ЦСКА понимает, что «Спартак» — прямой конкурент, так еще играют на своем стадионе. Думаю, что 50 на 50», — сообщил Мостовой Vprognoze.ru.

Мнение букмекеров

Букмекеры оценивают шансы ЦСКА с котировкой 2.40 (40%). Поставить на успех «Спартака» можно с коэффициентом 3.00 (33%), ничья оценивается в 3.55 (27%).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» — «Ростов»: судья Левников дважды не предупредил Сако
Газзаев — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Мы станем свидетелями бескомпромиссной борьбы»
Корнеев о Пьяниче: «Против «Спартака» выйдет с первых минут»
Иванов судит 200-й матч
Корнеев о трансферах «Спартака»: «Зимой Амарал может расчистить места для новых «гениальных» покупок»
Корнеев: «Обляков намного функциональнее Барко»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Иванов судит 200-й матч

Корнеев о Пьяниче: «Против «Спартака» выйдет с первых минут»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости