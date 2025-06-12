Иванов: «Домашнее судейство в Грозном или не домашнее, но есть факт»

Глава «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова бывшего нападающего клуба Андрея Панюкова о судействе на стадионе «Ахмата».

«Урал» и «Ахмат» участвовали в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. В ответной игре в Грозном екатеринбургская команда проиграла со счетом 0:2. Позже экспертно-судейская комиссия РФС признала, что арбитр Сергей Иванов ошибочно отменил гол «Урала» в матче против «Ахмата». Панюков высказался о судействе в Грозном, отметив, что оно является домашним и может быть предвзятым.

«В первую очередь он хороший парень, и я уважаю его мнение. Конечно, все видели, как судили нас в последнем матче. В Грозном правда тяжело играть. Мы давно там не выигрывали и даже вничью не играли.

Честно, не знаю, как там судьи работают, довлеют над ними или нет. Могу сказать, что опытный судья не засчитал гол. Наверное, судить там так же тяжело, как и играть. Домашнее судейство в Грозном или не домашнее, но есть факт: опытный судья ошибся в ключевом эпизоде», — сказал Иванов Sport24.