Иванов и Бериша тренируют пенальти в "Ахмате". Видео

Полузащтники "Ахмата" Олег Иванов и Бернард Бериша особенным образом тренировали исполнение пенальти на тренировке с вратарем Александром Шепляковым, сообщает Твиттер грозненской команды.
Первый удар наносил Иванов. Российский хавбек ложным ударом смахнул с себя бутсу, а затем уже голой ногой вколотил мяч в сетку ворот Шеплякова. Второй пенальти хавбек поделил с Беришей – Иванов отдал пас косоварскому футболисту пяткой и тот не ошибся.
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После дневной тренировки Иванов и Бериша решили разыграть вратаря Шеплякова 😊⚽ 🤫 pic.twitter.com/NP7ZLoXzYr– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 4 февраля 2019 г.
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