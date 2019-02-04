Иванов и Бериша тренируют пенальти в "Ахмате". Видео

Полузащтники "Ахмата" Олег Иванов и Бернард Бериша особенным образом тренировали исполнение пенальти на тренировке с вратарем Александром Шепляковым, сообщает Твиттер грозненской команды.

Первый удар наносил Иванов. Российский хавбек ложным ударом смахнул с себя бутсу, а затем уже голой ногой вколотил мяч в сетку ворот Шеплякова. Второй пенальти хавбек поделил с Беришей – Иванов отдал пас косоварскому футболисту пяткой и тот не ошибся.

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