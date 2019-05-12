Иван Обляков: "Отдадим все силы в игре с "Зенитом"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметил решительный настрой команды перед игрой 28-го тура чемпионата России с "Зенитом". Он подчеркнул, что матчи с этим соперником всегда эмоциональны.

– Это будет особенный для меня матч, игры в Санкт-Петербурге всегда эмоциональны, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Облякова. – У нас сложная ситуация, и нам необходимы три очка, так что отдадим все силы и будем сражаться.