Иван Обляков: "ЦСКА - большой клуб, и в каждом матче чемпионата будет играть только от себя"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что клуб готов на равных конкурировать с другими фаворитами первенства, а молодость команды – это преимущество.

– Мы – большой клуб, и в чемпионате в каждом матче будем играть только от себя, – цитирует пресс-служба армейцев Облякова. ЦСКА такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды страны. Наша задача – побеждать, и мы сделаем все, чтобы радовать болельщиков.

Возраст ничего не значит. Если мы моложе, значит, должны выкладываться даже больше "стариков". У нас есть главное – нереализованные амбиции. Нам есть, что доказывать. И я уверен, что мы можем и должны биться за лидерство.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел во всех турнирах 43 матча, в которых забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. В мае этого года был впервые вызыван в основную сборную России.

Свой ближайший матч ЦСКА сыграет сегодня 20 июля в рамках 2-го РПЛ дома с "Оренбургом". Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.