РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Итальянский инсайдер: Мозес завтра подпишет контракт со «Спартаком»

15:11
Теги:

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний нигериец завтра подпишет трехлетнее соглашение с московским клубом. Ранее о переходе хавбека сообщал бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир