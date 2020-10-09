Итальянский инсайдер: Мозес завтра подпишет контракт со «Спартаком»
Полузащитник «Челси» Виктор Мозес в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком», сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 29-летний нигериец завтра подпишет трехлетнее соглашение с московским клубом. Ранее о переходе хавбека сообщал бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.
В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.