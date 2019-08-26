Источник: Жоау Мариу будет зарабатывать в «Локомотиве» 3 миллиона евро в год
16:52
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу станет игроком «Локомотива». 26-летний футболист согласился на переход в московский клуб, утверждает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
«Локомотив» арендует хавбека с опцией выкупа за 15 миллионов евро. В России футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.
В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.
Stipendio da 3 milioni netti per #JoaoMario alla #LokomotivMosca, che lo preleva dall'#Inter in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. #calciomercato— Nicol? Schira (@NicoSchira) August 26, 2019